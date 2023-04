Politisk leder Lars Løkke Rasmussen meddelte mandag aften, at partiets ledelse i enighed med Jon Stephensen har besluttet, at han går på orlov frem til 3. oktober, når næste folketingsår starter.

Det sker, efter at det er kommet frem, at den 63-årige Jon Stephensen i februar har sendt en sms-besked til en 19-årig partifælle, hvori han skriver, at hun ”er smuk med den lækreste krop”.

- Vi håber, at dette kan være med til at sende et klart signal om, at magtmisbrug og seksuelle krænkelser ikke kan accepteres i 2023, skriver Unge Moderaters ledelse.