De betegner brevet som et »mistillidsvotum« og skriver blandt andet, at de »ikke har tillid til, at Jon Stephensen er i stand til at forvalte sit ansvar«.

Brevet kommer som følge af, at Lars Løkke Rasmussen sent mandag meddelte, at Jon Stephensen tager selvbetalt orlov fra Folketinget indtil oktober som følge af afsløringen om, at han har sendt seksualiserende beskeder til en 19-årig partifælle.

Brevet berører også tidligere sager, som Jon Stephensen har hængende over hovedet. Blandt andet er han blevet anklaget for at være grænseoverskridende i sin ledelsesstil på sin tidligere arbejdsplads teateret Aveny-T, hvorfra han blev fyret med øjeblikkelig virkning i foråret 2022. Han er sidenhen også blevet anklaget for at forfalske en underskrift på selvsamme arbejdsplads.