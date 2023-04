Fakta: Her er 1.000 kulturfolks brev til Moderaterne

Mon de kulturinstitutioner der har smidt ham for døren, og de mennesker der offentligt har sagt fra overfor ham, kan forvente en fornuftig tilgang til et samarbejde med Moderaterne?

Vores branche vil til stadighed komme til at lide under den tavshedskultur, som jeres medlem i vid udstrækning har stået i spidsen for, hvis han fortsætter som jeres kulturordfører.

Historie efter historie har vist et menneske, der ikke er i stand til at forvalte en magtposition. En krænkende, grænseoverskridende og stærkt ubehagelig adfærd er dét billede, vi alle uvægerligt må stå tilbage med set i lyset af de utallige episoder, der myldrer frem i disse dage, uger, måneder og år.

Vi mener, at denne adfærd tydeligt indikerer, at han ikke er i stand til at varetage den vigtige post, I har givet ham.

Der er tale om truende adfærd, krænkende adfærd, kolerisk opførsel, økonomisk uansvarlighed, lemfældig omgang med regler for ansættelser etc. etc etc.

Kan det virkelig være sandt, at ovenstående opførsel ingen konsekvenser har for hans rolle som Kulturordfører i jeres parti?

Det er ikke ulovligt at være en dårlig leder. Men som et tankeeksperiment, så prøv at forestil jer, at jeres Finansordfører var denne mand.

Han var blevet fyret som leder fra to store prominente banker og fra flere investeringsfonde, et af stederne, efter at have været ansat i kun få timer. Han var blevet afskediget fra alle tidligere jobs i finansverdenen. Ikke et eneste af disse jobs havde han forladt selv.

Tror I, at denne person ville være i stand til at forvalte sin magt behørigt og regulere finans-Danmark?

Vores konklusion:

Vi har ikke tillid til, at jeres kulturordfører, Jon Stephensen, er i stand til at forvalte sit ansvar.

Kilder: Anonym initiativtager bag brevet til Ritzau og TV 2.