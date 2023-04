Stjålet bil kørte gennem mur i parkeringshus og faldt fire meter ned

Det har vist sig, at bilen er en sort Citroën C4, som var efterlyst for brugstyveri, oplyser politiet.

En 18-årig mand var fastklemt ved uheldet, men blev hjulpet ud og kørt til behandling på Hjørring Sygehus. Politiet skriver, at han er sigtet for brugstyveri, og at politiet taler med ham på sygehuset.

Han er kun lettere tilskadekommen, oplyser politiet på Twitter.

Den 19-årige mand og den 18-årige kvinde var umiddelbart uskadte og blev tilset på stedet. De er også sigtet for brugstyveri. De er blevet anholdt og bliver bragt til politigården i Aalborg.