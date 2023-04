29-årig kvinde fundet i god behold

Efterlysningen af en 29-årig kvinde fra Ranum er blevet afblæst cirka en time efter, politiet via en pressemeddelelse meldte hende savnet.

Den 29-åriges familie havde ikke kunnet komme i kontakt med hende hele weekenden og var derfor bekymret, lød det i pressemeddelelsen.

I et tweet lidt før klokken 23 skriver Nordjyllands Politi, at der via familien nu er skabt kontakt til hende.