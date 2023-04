Den 16-årige Carl Batting Bundgaard gør sit til at opfylde politikernes ambitiøse målsætning om, at flere unge skal vælge en uddannelse til frisør, maler eller tømrer.

Samtidig bidrager han til, at Hedensted er én af de kommuner, hvor markant flere unge i 9. og 10. klasse i år vælger en erhvervsuddannelse.

Carl Batting Bundgaard har nemlig søgt ind på Syddansk Erhvervsskole i Vejle for i første omgang at blive tømrer. Men desværre for politikernes målsætning går han imod tendensen i årets søgetal for 9. og 10. klasse, der netop er offentliggjort. Og desværre for målsætningen er Hedensted ikke en typisk kommune, men går imod strømmen.