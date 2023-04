Mand svært kvæstet efter arbejdsulykke i København

Der er fredag morgen sket en alvorlig arbejdsulykke på Sydhavnen i København. Det fortæller Jonathan Wald, vagtchef ved Københavns Politi.

Politiet og Arbejdstilsynet er ved at undersøge, hvad der er sket.

- Det umiddelbare melding går på, at en person skulle have fået en gaffeltruck ned over sig.

- Der er tale om svær tilskadekomst, siger han.