Borgere betalte 25,5 milliarder for meget i skat sidste år

Det svarer til, at der i gennemsnit skal tilbagebetales 6650 kroner til hver af dem.

Modsat skal 800.000 borgere betale restskat på sammenlagt 6,4 milliarder kroner, da de har betalt for lidt i skat.

Styrelsen har i år oplevet, at borgerne har udvist større interesse for deres privatøkonomi i forbindelse med dette års årsopgørelse, lyder det.

Her har flere være inde for at tjekke, om de skulle have skattekroner tilbage eller ej.

- Der er stor interesse for årsopgørelsen. Vi kan faktisk se, at hele 180.000 har været inde sammenlignet med samme tid sidste år, siger Jan Møller Mikkelsen, der er direktør i Skattestyrelsen.