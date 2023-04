Der er et strejf af storhed over landsbyen Vestervig i Thy.

Der er Nordens største landsbykirke på bakken nord for byen, der vidner om, at her engang var bispesæde, i nyere tid både sygehus, domstol og arrest. I kanten af byen ligger Vestervig Skole, som er blevet udbygget til 300 elever.

I nær fremtid kan Vestervig dog miste sin folkeskole og blive et eksempel på, at en række af landets kommuner efter flere års ro igen har taget fat på at lukke skoler i mindre byer for at samle børnene på større skoler i større byer. Mindst 29 skoler kan lukke, og det har rundtom i landet udløst debat om, hvor meget – eller hvor lidt – offentlig service der bør være i landdistrikterne.