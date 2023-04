12/04/2023 KL. 06:00

Fem kommunale aftensygeplejersker har sagt op: De frygter for deres sikkerhed

Angsten for en borger har ført til en kollektiv opsigelse i Høje-Taastrup Kommune, som både har ansvaret for at hjælpe sine borgere og at sikre kommunens medarbejdere trygge arbejdsvilkår.