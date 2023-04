Fertilitetstilbud hitter blandt unge som vil kende deres fertilitet

- Det er både godt og skidt. Vi er glade for at kunne hjælpe mange par, men omvendt er vi simpelthen druknet i vores egen succes. Vi skuffer rigtig mange par, når vi fortæller dem, at der går så lang tid, inden de kan få en tid.

Klinikkernes opgave er at vurdere mænd og kvinders mulighed for at få børn.

Både par og enlige personer kan samtidig få et overblik over, hvad de kan gøre for at forbedre deres fertilitet.

Formålet med projektet er, at færre personer skal have fertilitetsbehandling.