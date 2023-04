Computeren har indsamlet data om marsvinenes svømmevaner og lyde, som marsvinene bruger til at navigere og finde føde. Informationerne fra den skal hjælpe forskerne med at forstå, hvordan marsvinene navigerer i danske farvande.

Den blev monteret for lidt over en uge siden på et marsvin ved Korsør og er helt efter planen faldet af igen. Men signalet fra senderen er udeblevet. Derfor har forskere fra projektet forgæves ledt efter senderen fra luften og til vands i flere dage, og de beder nu offentligheden om hjælp til at finde den.