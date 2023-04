51-årig kvinde omkommet i brand i Nordborg

Politiet modtog anmeldelsen om et røgfyldt hus klokken 15.23.

Ifølge vagtchefen var der ikke umiddelbart synlig ild.

- Inde i huset finder man en aflåst dør, hvor døren bliver sparket op, siger han.

Døren førte til et soveværelse, hvor røgen kom fra, og det var her, at politiet fandt den 51-årige kvinde livløs.

Syd- og Sønderjyllands Politi mistænker ikke, at der er sket en kriminel handling.

Men myndigheden har iværksat den nødvendige efterforskning for at klarlægge omstændighederne bag branden og dødsfaldet, lyder det fra vagtchefen.