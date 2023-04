Nu hedder basen i Grønland ikke Thule - og det er heller ikke en "luftbase" længere

Fra Danmark kommer blandt andre fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Thule Air Base blev opført af amerikanerne under kodenavnet ”Operation Blue Jay” og stod klar i 1952.

En forsvarsaftale mellem Danmark og USA banede vejen for anlægget.

Basen skulle under Den Kolde Krig støtte USA’s langtrækkende bombeoperationer.

Under anlæggelsen blev der etableret en luftbro mellem USA og landingsbanen i Pituffikdalen.

Godt 10.000 civile og militært ansatte arbejdede i døgndrift med 300.000 ton fragt for at få bygget basen, som kostede i omegnen af 230 millioner dollar at opføre.