Politiet advarer mod svindelmail: Sådan her ser den ud

Det er en kendt svindlermetode kendt som phishing. For at virke kræver det, at offeret klikker på linket og ved at følge de næste skridt afgiver kortoplysninger eller anden information, der kan misbruges.

Der florerer også flere sms’er for tiden, som på lignende vis forsøger at lokke folk i en fælde med beskeder om uleverede pakker, der med et enkelt klik kan komme frem til en.

Så sent som onsdag morgen beskrev JP Randers også et et svindelnummer udført gennem Facebook Marketplace. I den sag blev Ditte Erichsen offer for et lidt mere avanceret svindelnummer, hvor hun var i en lidt længere dialog med en person som - hun troede - ville købe hendes søns aflagte skibukser på helt normal vis.