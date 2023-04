»Virksomheder må naturligvis ikke give forbrugerne det indtryk, at et produkt er gratis at anvende eller billigere, end det reelt er, uanset hvilken teknologi de anvender til markedsføringen af produktet,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Det danske selskab er en del af den amerikanske koncern Lime, som udlejer el-løbehjul og cykler i en række af verdens storbyer.

Hvis man vil leje et af Limes løbehjul eller cykler forudsætter det, at man downloader Limes app, hvor man kan finde placeringen af ledige løbehjul og reservere og låse dem op. For at få adgang til Limes priser skal man hente appen i App Store eller Google Play. Her stod der:

»Lås op for din tur og din by med Lime, den bedste app til deling af elløbehjul og elcykler. Vores løsninger til micromobilitet omfatter gratis lejecykler, elcykler og elløbehjul, der ikke kræver docking, og som er tilgængelige når som helst over hele byen eller campus.«