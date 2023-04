06/04/2023 KL. 11:30

For abonnenter

Offentligt ansatte skulle beskyttes bedre: Men hvad blev der af hjælpen?

Politibetjente skjuler deres rigtige navne på sociale medier for at undgå trusler og chikane. SF klandrer nu regeringen for at sylte planlagt beskyttelse af offentligt ansatte. Regeringen afviser kritikken.