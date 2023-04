Forsvaret betalte for officerers motorcykeltransport fra USA

I 2022 brugte Forsvaret 246.000 kroner på at transportere seks motorcykler over Atlanten for fem af sine udstationerede officerer.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 har fået af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Det kostede eksempelvis 77.000 kroner, da en officer skulle have sin Harley Davidson Road King-motorcykel med hjem til Danmark.