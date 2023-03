Tivoli betaler bøde på 140.000 i sag om tabt metalbor

Parken skulle have mødt i Københavns Byret fredag, hvor anklagemyndigheden ønskede, at Tivoli skulle idømmes en bøde på 140.000 kroner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Torben Plank uddyber over for Ritzau, at forliget indebærer, at parken har betalt bøden.

Ifølge anklageskriftet i sagen mener anklagemyndigheden, at Tivoli var ansvarlig for, at arbejde ikke var planlagt, tilrettelagt eller blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det skyldes, at en tekniker, som arbejdede på forlystelsen ”Det Gyldne Tårn”, i cirka 60 meters højde, uden at området nedenunder forlystelsen var afspærret, tabte to bor til en boremaskine ud af sine lommer.