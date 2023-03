Ti børnehaver og legepladser skal undersøges for PFAS i Syddanmark

Stederne skal undersøges, fordi regionen ikke kan afvise, at der er risiko for PFAS-forurening.

Det siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i regionen.

- Jeg vil gerne understrege, at regionen ikke på forhånd forventer at finde PFAS-stoffer i jorden i mængder, der kan udgøre en risiko for børnene.

- Men ved en gennemgang af en række forskellige børnehaver, vuggestuer og legepladser har regionen altså identificeret ti steder, hvor risikoen for PFAS-forurening ikke kan afvises.