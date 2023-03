Teenager dømt for at have voldtaget to piger

Den unge mand har under sagen erkendt, at han har haft samleje med pigerne, men han nægtede, at der var tale om voldtægter.

På samme vis erkendte han at have slået den tredje pige flere gange på låret med et bælte, men han forklarede, at det var en leg, de havde.

Den 19-årige har været tiltalt for voldtægt af i alt fire piger, som alle har haft forhold til ham. Men retten har frifundet manden i cirka halvdelen af forholdene, han var tiltalt for.

Herunder for voldtægt af to af pigerne.

Retssagen har i høj grad været båret af vidneforklaringer, fortæller specialanklageren.