En kvinde, der rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat, fik i denne uge Højesterets ord for, at det var ugyldigt, da Udlændinge- og Integrationsministeriet ved en skrivebordsbeslutning fratog hende sit danske pas, så hun dermed også mistede muligheden for at komme tilbage til Danmark.

Kvinden, der i dag opholder sig al-Roj-fangelejren i det nordøstlige Syrien, er ikke den eneste kvinde, der fik administrativt frataget sit statsborgerskab.