Her er billedet – ny teori om den mystiske genstand ved Nord Stream 2

Det trak overskrifter langt ud over Danmarks grænser, da Rusland i sidste uge annoncerede fundet af en ukendt genstand ved den ene af de fire Nord Stream-gasrørledninger i Østersøen øst for Bornholm.

Ifølge præsident Putin kunne der være tale om en plantet genstand – en udløser af en art:

»Specialister mener, at det kan være en antenne til at modtage et signal til at detonere en eksplosiv enhed,« sagde han ifølge det statsejede nyhedsbureau Tass.