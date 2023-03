Forsvaret til stede med dykkerskib ved Nord Stream 2-rørledninger

Ifølge den russiske præsident, Vladimir Putin, har Gazprom fundet beviser på, at der var sprængladninger på det sidste af rørene, som ikke blev udsat for en eksplosion.

Rusland har krævet adgang til at undersøge området, der er i Danmarks eksklusive økonomiske zone. Det er ikke ensbetydende med, at det er i dansk farvand, men det er et område, hvor Danmark har eksklusiv ret til at efterforske.

Og det er i det område, at Forsvarets skibe befinder sig. Ifølge Berlingske har fregatten ”Iver Huitfeldt” befundet sig i samme område i sidste uge. Her blev det ifølge avisen afløst af ”Niels Juel”.