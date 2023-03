Politiet har rejst tiltale i sag om drabet på Mia Skadhauge Stevn

To 36-årige mænd blev fremstillet i et grundlovsforhør den 10. februar, hvor de begge blev sigtet for på ukendt vis at have dræbt den 22-årige Mia Skadhauge Stevn på et ukendt tidspunkt mellem hendes forsvinding søndag morgen kl. 06.09 og frem til deres anholdelse.

Politiet frafaldt dog i sommer sigtelsen af den ene mand, og siden har det kun været den ene, der har været sigtet, og som nu formodes af være blevet tiltalt i sagen.

I forbindelse med efterforskningen udtalte Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, at man havde et »et ret godt og ret præcist billede af, hvad der er sket.«

»Det har været en ganske stor og omfattende efterforskning. Vi har haft andre omfattende efterforskninger, men det er klart, at det her er en meget alvorlig sag.«