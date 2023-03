22/03/2023 KL. 18:00

Den personlige vurdering af skoleeleverne er på vej ud. Men er et rent fokus på karakterkrav bedre?

I en 10. klasse i Hvidovre er der ros fra eleverne til planerne om at skrotte vurderingen af de ældste skoleelevers personlige og sociale evner. En ungdomsforsker mener, at det er vigtigt at holde fokus på, at udskolingen skal handle om mere end elevernes karakterer.