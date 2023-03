Mand idømt otte år i stor sag om seksuelle overgreb på børn

Manden, der er fra Middelfart Kommune, begik overgrebene fra 2013 til 2020, hvor politiet ransagede hans adresse, fordi det havde en mistanke om, at han havde børnepornografisk materiale.

Blandt andet hans computer blev beslaglagt, og her opdagede politiet, at manden både besad børneporno, men at han også selv havde været med til at producere noget af det.

Der blev sikret mere end 54.000 videoer i sagen.

Og det har krævet mange efterforskningstimer hos politiet at tygge sig igennem materialet og derigennem identificere ofre og finde beviser for, at den 59-årige har begået overgreb, produceret og besiddet børneporno.