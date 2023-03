Sagen var lige til: En 38-årig syrisk mand, der blev dømt for at have overført penge til et familiemedlem med relation til Islamisk Stat, skulle udvises til Tyskland og fik et forbud mod at rejse ind i Danmark i seks år.

Manden er nu i stedet blevet omdrejningspunkt i en strid mellem tyske og danske myndigheder – alt i mens sidder han i et slags »ingenmandsland« i et arresthus i Nordsjælland på trods af, at han har siddet fængslet mere end tre gange så lang tid, som han skulle.