28/03/2023 KL. 05:00

Patienter fik svampeinfektioner, men hospital undlod at indberette og hjælpe efterladte med at søge erstatning

Aarhus Universitetshospital har i løbet af fire år registreret flere alvorlige svampeinfektioner og 21 dødsfald, som sygehuset ikke kan afvise skyldes indtrængende skimmelsvampesporer på patientstuerne. Men ud over at sygehuset har orienteret Region Midtjylland, har ingen myndigheder kendt til sagen. Nu kræver Styrelsen for Patientsikkerhed en redegørelse.