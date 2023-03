26/03/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Forbrugerrådet Tænk kræver politisk handling efter stor stigning i klager over elselskaber

Forbrugerrådet Tænk lancerer nu et politisk udspil, der skal give mere gennemskuelige elpriser, skærpe straffe for vildledning og stille strengere krav til dem, der vil oprette et elselskab.