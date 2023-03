Buskaos fortsætter et år endnu efter udskydelse af fjernbusterminal i København

En fejlslået udbudsrunde trækker nu projektet i langdrag. I efteråret foretog Vejdirektoratet to udbud til ITS-systemer, som er systemer til trafikstyring og passagerinformation. Men mangel på leverandører sender nu systemerne ud i et tredje udbud, og det forsinker hele projektet med knap et år. Dermed kan fjernbusserne først benytte sig af den nye station i forsommeren 2024.

Terminalen er budgetteret med 146 mio. kr., hvoraf de 126 mio. kommer fra Københavns Kommune. Resten betaler staten.

Vejdirektoratet estimerer, at 1,4 mio. passagerer vil komme igennem den nye station årligt. Samtidig skal terminalen kunne håndtere 195 busser om dagen.