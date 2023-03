Flammende ildkugle kan have sendt meteoritter ned over Midtjylland

- Vi ved fra et overvågningsnetværk med kameraer, at der er kommet en meget kraftig ildkugle ned over Jylland fra nordlig retning.

- Vi håber meget på, at der er faldet meteoritter ned et eller andet sted mellem Grindsted- og Brande-egnen, siger Ole J. Knudsen, kommunikationsmedarbejder på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet.

Ildkuglen blev fanget af fem kameraer i Danmark, et kamera i Tyskland og tre kameraer i Norge.

Objektets bane i rummet viser, at den stammer fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.