Selv om det lyder paradoksalt, er det sådan, Richard V. Reeves har det.

Samfundsforskeren fra den amerikanske tænketank Brookings Institution i Washington D.C. ville ønske, at hans bog ”Of Boys and Men” ikke havde vakt den opsigt, den gjorde, da den udkom i efteråret.

At den var blevet set for det, den egentlig er: tørre tal, der viser, at der er ved at ske en ny forskydning mellem mænd og kvinder.