Grønland giver turister mulighed for at komme på isbjørnesafari

Tilladelsen gælder ikke fangst af isbjørne.

Det kan være positivt for Grønlands økonomi, at der åbnes for isbjørneturisme, men det er vigtigt, at der sker under kontrollerede former.

Det siger afdelingschef Fernando Ugarte, Grønlands Naturinstitut, til mediet KNR.

- Det bedste for isbjørnene, hvis der skal være turisme, er, at det bliver i en kontrolleret form, så de ikke bliver skræmt væk fra området, og at folk ikke kommer for tæt på og ikke følger efter dem, siger han til KNR.

Den nye bekendtgørelse, der tillader isbjørneturisme, er godkendt af regeringen og trådte i kraft 6. marts.

Isbjørne forekommer ifølge Grønlands Naturinstitut både i Øst- og Vestgrønland og de øvrige arktiske egne.