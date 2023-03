Danmark nægter russerne adgang til undersøgelse af Nord Stream-sabotage

Danske myndigheder blev tirsdag gjort opmærksomme på, at der er blevet fundet et objekt ved Nord Stream 2-rørledningen.

- Ejerne af Nord Stream-ledningerne har mulighed for at inspicere ledningerne. Det er i den sammenhæng, der er blevet observeret et objekt, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi har fortalt russerne, at vi undersøger det til bunds. Og når vi har gjort det, vil vi meddele resultatet af den undersøgelse.

Det er endnu uvist, hvad der præcis skete, da gasledningerne Nord Stream 1 og 2 blev ramt af eksplosioner sidste år.

I medierne er der blandt andet blevet beskrevet en teori om, at en yacht, der lagde til på den lille danske ø Christiansø nær Bornholm, spillede en rolle. Det lød samtidig, at proukrainske aktivister skal have været involveret.