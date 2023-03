Ti personer blev evakueret under stor brand i nordjysk landsby

- Røgdykkere har været inde med masker og få dem ud og givet dem et sted, de lige kunne opholde sig.

Beboerne fik lov til at vende tilbage til deres huse, da der var mere styr på røgudviklingen. De var evakueret i omkring en time.

Vagtchefen oplyser omkring klokken 00.30, at branden fortsat ikke er slukket, og at man regner med, at villaen kommer til at brænde ned til grunden.

Ingen er kommet alvorligt til skade i branden.

Dog er en beboer i den store villa, der brænder, blevet kørt til sygehuset for at blive tjekket for røgforgiftning, oplyser vagtchefen.