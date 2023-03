19/03/2023 KL. 14:30

Ældre dropper ballet, biograf og badeferie – de kan ikke finde ud af at bestille digitalt

Digitale udfordringer rækker langt ud over MitID og e-boks og rammer de ældres sociale liv hårdt. En ny undersøgelse viser, at endnu flere er utrygge ved at bestille en simpel frisørtid via nettet end at bruge deres MitID. Tænketank mener, der er blevet sovet i timen.