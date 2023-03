Tredje mand varetægtsfængslet for skudepisode i Brøndby Strand

Det fremgår ikke af sigtelsen mod den 31-årige, hvem politiet mener, har affyret skud mod den 18-årige mand.

Men politiet har tidligere oplyst, at det betragter sagen som et internt opgør i det kriminelle miljø.

Grundlovsforhøret er blevet afholdt for lukkede døre. Derfor er det ikke muligt at få oplyst, hvad den 31-årige mand har forklaret. Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvilke beviser politiet mener at have mod ham.