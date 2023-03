Mens Gældsstyrelsen er i gang med en vurdering af en gældspost, kan borgeren ikke umiddelbart slutte sin sag ved at betale sin gæld frivilligt.

Ombudsmanden skriver, at han ikke kan gøre noget ved det forhold, da det vedrører love vedtaget af Folketinget.

Gældsstyrelsen og Skatteministeriet har oplyst til Ombudsmanden, at de arbejder med forskellige tiltag for at reducere problemerne med frivillige indbetalinger, der returneres til borgerne.

Regeringen har i januar fremsat et lovforslag, som skal give Gældsstyrelsen mulighed for at afskrive gæld på under 200 kroner.

Danmarksdemokraterne vil desuden fremlægge et beslutningsforslag om at give borgere mulighed for at tilbagebetale gæld, der ikke er inddrivelsesparat.