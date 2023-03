17-årig dreng fængsles i sag om dobbeltdrab - 16-årig løslades

Politiet mener, at knivoverfaldet blev begået ”i forening”. Af sigtelsen fremgår der ikke noget om, at de skal have haft forskellige roller.

Da anklageren læste sigtelsen op, snøftede flere på tilhørerpladserne.

Det kom også frem, at de sigtedes advokater ville have drengenes forklaringer, de har givet til politiet, læst op i retsmødet. Men det foregik altså, uden at offentligheden kunne følge med.

Politiet har tidligere oplyst, at de tre ofre kendte hinanden i forvejen.

Det er uvist, hvordan relationen er mellem ofrene og de sigtede. Men politiet har udtalt, at det ikke mener, at knivstikkeriet var tilfældigt.

Københavns Vestegns Politi oplyser onsdag på Twitter, at efterforskningen fortsætter efter retsmødet.

Af hensyn til grundlovsforhørets lukkede døre, ”er det ikke noget, vi kan gå i detaljer omkring”, skriver politiet.

Politiet opfordrer fortsat vidner til at kontakte dem, hvis man har oplysninger i forbindelse med sagen.