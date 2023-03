Efter et tiltagende pres efter negative historier om Jon Stephensen, folketingsmedlem for Moderaterne og tidligere teaterdirektør, kommenterer udenrigsminister og formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen nu sagen.

»Og det ser ikke kønt ud,« anerkender han overfor TV 2.

»Jeres forventning til mig nu er, at jeg skal save benene af Jon Stephensen, og hvis ikke jeg gør det, så er det fordi jeg stiller mig 100 pct. om bag ved ham og påtager mig det moralske ansvar for alle hans gerninger og alle hans udtalelser. Jeg kommer til at skuffe jer, for jeg gør ingen af delene.«