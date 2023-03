Drenge nægter dobbeltdrab - 17-årig henviser til nødværge

De to drenge fremstilles i retssal 404, der er Retten i Glostrups største retssal.

På tilhørerpladserne havde adskillige pårørende taget plads - heriblandt de sigtedes forældre. Mange journalister var også mødt op for at høre sigtelsen imod de anholdte.

Da anklageren læste sigtelsen op, snøftede flere på tilhørerpladserne.

Drengene sigtes for to drab samt et drabsforsøg. Drabsforsøg nægter de også.

Knivoverfaldet skal de have begået ”i forening”, og af sigtelsen fremgår der ikke noget om, at de skal have haft forskellige roller.