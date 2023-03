Endnu en teenager er anholdt for dobbelt knivdrab

Hvad de nærmere var, kom han ikke ind på.

Ved grundlovsforhøret onsdag vil anklageren bede om dørlukning af hensyn til politiets opklaringsarbejde.

Kriminalpræventivt Team i Høje-Taastrup Kommune har fokus på sagen, og medarbejdere fra ungeteamet går i disse dage rundt for at tale med borgere i området.

Formålet er at skabe synlighed og undgå rygter, fortæller Morten Hjørnholm, der er leder af teamet, til SN.dk.

- Der kan pludselig skabes falske narrativer, så derfor har vi kort forklaret, at der har været tale om et knivstikkeri, hvor to er døde, og at der er tale om et opgør i et kriminelt miljø, siger han til regionalmediet.

At det skulle være et opgør i et kriminelt miljø, har politiet intet sagt om inden grundlovsforhøret onsdag.