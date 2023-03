08/03/2023 KL. 17:45

To teenagere er sigtet for dobbeltdrab, men nægter sig skyldige

To unge mænd er blevet sigtet for drab og drabsforsøg efter et knivoverfald i Taastrup mandag, som kostede to unge mænd livet. Den ene er blevet varetægtsfængslet.