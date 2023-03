Politiet mener, at flere står bag knivdrab på to unge

Han fortæller dog, at det ikke menes at være tilfældigt, og at de tre ofre kendte hinanden i forvejen.

To af teenagerne - en 17-årig dreng og en 18-årig mand - afgik ved døden efter knivstikkene. De er begge fra Taastrup. En 17-årig dreng fra Albertslund blev også stukket, men overlever. Han er blevet afhørt af politiet.

Politiet har tirsdag formiddag endnu ikke anholdt nogen i sagen, fortæller Peter Malmose.

- Vi mener, at der har været mere end en gerningsmand involveret, siger han.