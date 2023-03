Forsvaret har besluttet at returnere to elektriske fly, der siden 2021 har været leaset hos et slovensk selskab, når leasingperioden udløber til september.

Det oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse til Ingeniøren.

Det danske forsvar var det første i verden til at benytte elfly, da de to enmotors fly blev leaset. Det var som led i en ny grøn handleplan.