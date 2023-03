Scandlines blev presset til at give oplysninger om kunder

Her forlanger han, at retten underkender påbuddet, og at Skattestyrelsen får ordre om at slette og tilbagelevere de modtagne oplysninger.

Normalt afgøres civile retssager i byretten af en enkelt dommer, men bag podiet sidder der på grund af sagens principielle karakter tre kappeklædte jurister.

Dommerne får af advokat Jakob Skaadstrup Andersen at vide, at truslen om daglige bøder, der endda kunne stige, var langt over mål. Hvis Scandlines ikke havde makket ret, ville man indtil nu skulle have betalt cirka 20 millioner kroner.

Men i øvrigt får de, hvad advokaten selv betegner som ”otte fuldgode grunde” til at fastslå, at påbuddet var ugyldigt.

Den nødvendige lovhjemmel var ikke til stede. Der manglede også en klar beskrivelse af formålet. Påbuddet henviste til momsloven, men siden blev oplysningerne næsten udelukkende brugt til at opkræve punktafgifter.