Partier vil give undskyldning til piger fra anstalt på Sprogø

En af de anbragte piger - den nu 92-årige Karoline Olsen - fortalte lørdag i et interview med TV 2 Øst, at hun håber at få en officiel undskyldning fra den danske stat for sin anbringelse på øen.

- Jeg håber, jeg får en undskyldning. Jeg håber, at de er så kloge, at de kan se, at de har begået en fejl. Og det skal Mette Frederiksen også forstå, sagde hun til TV 2 Øst og henviste til statsministeren.

Politisk ordfører Mai Villadsen fra Enhedslisten er ikke i tvivl om, at de anbragte piger og kvinder skal have en officiel undskyldning.