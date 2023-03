Knapt nok var slagsmålet med landets biskopper om store bededag overstået, da regeringen kridtede en ny kampplads op. Denne gang udløst af planerne om at universiteternes kandidatuddannelse skal forkortes og i højere grad målrettes erhvervslivet. At dømme på reaktionerne kan det næsten se ud som om, at universiteterne også er hellige.