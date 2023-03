På et ekstra kontrolbesøg den 20. februar har Skare Meat Packers fortsat ikke kunnet påvise, hvorfra kødet kommer fra, altså sporbarheden.

Det betyder nu, at Fødevarestyrelsen har givet slagterivirksomheden, der i over 50 år har er blevet drevet af den nu 78-årige stifter og ejerleder Kurt Skare, indtil den 20. marts til at bringe forholdene i orden og dokumentere sporbarheden.

Det er dog lige nu kuratorer, der står for virksomheden, idet den er under konkursbehandling.

»Virksomheden oplyser, at de i øjeblikket koncentrerer sig om at finde sporbarhedsdokumentation for de produkter, som er anvendt i produktionen i 2022. Siden seneste kontrolbesøg er virksomheds strukturer ændret. Virksomheden tegnes på nuværende af kuratorer og dermed af personer, der ikke normalt har deres gang i virksomheden,« lyder det i kontrolrapporten.